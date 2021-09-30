Услуги «Россети Центр Ярэнерго» по обслуживанию уличного освещения востребованы муниципалитетами

Фото филиала «Россети Центр Ярэнерго»

В этом году в рамках заключенных контрактов «Ярэнерго» впервые обслуживает уличное освещение в городе Угличе и городском округе Переславль-Залесский.

В городском округе Переславль-Залесский «Ярэнерго» отвечает за исправность более 1200 светоточек. За год специалистами Переславского РЭС восстановлена работа 140 светильников. С заявками на обслуживание фонарей жителям Нагорьевского, Рязанцевского, Пригородного территориального управления необходимо обращаться в администрацию городского округа.

Протяженность сетей наружного освещения Углича составляет 123 километра, в сети 2 789 светильников и 52 пункта учета и управления. В течение года специалисты Угличского РЭС выполнили 239 поступивших заявок, заменив 298 ламп и светильников. Поломки чаще всего происходят из-за перегорания ламп и окисления контактов. Заявки на ремонт жители могут подавать через единую диспетчерскую службу города Углича.

Всего в 2021 году филиал «Ярэнерго» заключил 142 договора на обслуживание сетей освещения в населенных пунктах по всей Ярославской области. На обслуживании энергетиков находится более 39 тысяч светильников в 1812 населенных пунктах, из них порядка 30 тысяч сосредоточено в областном центре. Специалисты «Ярэнерго» выполняют целый комплекс работ: меняют перегоревшие лампы, обслуживают и ремонтируют светильники, настраивают управляющую аппаратуру и режимы освещения. По отдельным договорам и заявкам ведется установка дополнительных осветительных приборов, модернизация и строительство сетей наружного освещения.

- Мы развиваем сотрудничество с муниципалитетами и организациями в сфере уличного освещения. Филиал предлагает свои услуги органам местного самоуправления, бюджетным учреждениям и представителям частных сфер бизнеса. Наши специалисты готовы выполнять обслуживание, ремонтные и монтажные работы, а также проводить модернизацию систем уличного освещения, в том числе с применением энергоэффективных технологий, по всей Ярославской области, – подчеркнул и.о. заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр Ярэнерго» Игорь Шарошихин.