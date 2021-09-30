Этой осенью ярославцев угостят кофе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Осенью в приложении «Мой Tele2» появились новые промокоды со скидками от известной сети кофеен. Предложение придется по вкусу любителям «кофе to go» и тем, кто планирует встречи с друзьями и близкими в городских заведениях.

По предъявлению промокода из личного кабинета «Мой Tele2» клиентам подарят второй кофе в сети Coffee Like в Ярославле. Сеть является постоянным партнером программы «Больше» и регулярно разрабатывает уникальные предложения для абонентов.

Точки кофеен удобно расположены в восьми локациях Ярославля – в районе прогулочной зоны у набережной, на центральных улицах, а также на выезде из города, что оценят путешественники. По заказу гостей бариста сварят кофе по проверенным классическим рецептам.

Tele2 поддерживает образ жизни своих абонентов, создает продукты и сервисы, полезные в повседневной жизни. С 2017 года оператор развивает программу лояльности «Больше», которая рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные условия от партнеров. Абонентам доступны действительно нужные предложения в различных сферах жизни – от еды и развлечений до шопинга и саморазвития, сообщает пресс-служба компании.