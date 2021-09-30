В Рыбинске открыли виртуальный концертный зал

В Общественно-культурном центре Рыбинска открыли виртуальный концертный зал, сообщает правительство Ярославской области. По словам заместителя председателя регионального правительства Максима Авдеева, мультимедийное и проекционное оборудование создает эффект личного присутствия на концерте.

Первая трансляция прошла из Концертного зала имени П.И.Чайковского Московской филармонии. Рыбинцы смогли послушать концерт для скрипки с оркестром «Туонельский лебедь». В год в Общественно-культурном центре будет проходить не менее 100 подобных мероприятий.

Из федерального бюджета на покупку и монтаж оборудования для рыбинского зала было выделено 5,7 миллионов рублей. Подобные залы уже работают в Угличе и Данилове.