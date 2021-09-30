Ярославских болельщиков, задержанных во Владимире, отправляют под арест

Сейчас в судах Владимира рассматривают материалы в отношении фанатов. ФОТО: аппарат Уполномоченного по правам человека во Владимирской области

Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова пообщалась с болельщиками футбольного клуба «Шинник», задержанными перед матчем с местным «Торпедо». Она посетила спецучреждение, в котором содержатся фанаты из Ярославля.

- Жалоб и обращений к уполномоченному на действия сотрудников спецучреждения и состояние здоровья не поступило. Условия содержания удовлетворительные. Все задержанные осмотрены врачом, всем было предоставлено право на телефонный звонок и выданы гигиенические наборы, - сообщает аппарат владимирского уполномоченного.

26 сентября, перед началом матча «Торпедо» - «Шинник» во Владимире были задержаны около 100 болельщиков из Ярославля. Среди них оказались 6 несовершеннолетних, которых передали родителям. В отношении 43 человек составлены протоколы об административном правонарушении. Сейчас в судах Владимира рассматривают материалы в отношении фанатов. Большинству уже назначено наказание: от 2 до 5 суток административного ареста.

А тем временем клуб «Шинник» обратился в РФС и ФНЛ с просьбой разобраться в инциденте. ФНЛ уже сделал первые выводы: проверка выявила нарушения регламентных норма со стороны обоих клубов, а также отсутствие должно взаимодействия между ними.