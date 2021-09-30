В Ярославле перед началом зимы уволился глава «Горзеленхозстроя»

В прошлую зиму дорожники с уборкой Ярославля не справились, что будет в эту? Фото: Мэрия Ярославля

В МУП «Горзеленхозстрой» произошли кадровые изменения: уволился руководитель предприятия Андрей Степанов. Он написал заявление по собственному желанию.

Почему Андрей Степанов решил покинуть свой пост незадолго до начала зимы, остается загадкой и выглядит довольно странно.

«Горзеленхозстрой» помимо озеленения города с недавних пор занимается еще и его уборкой, в том числе, и от снега. По отчетам мэрии Ярославля и мэра Владимира Волкова, город полностью готов к предстоящим снегопадам и коллапсов как в прошлом сезоне не предвидится. Однако такой несвоевременный уход руководителя предприятия, на котором лежит функция уборки ярославских улиц от снега, вызывает опасения.

Андрей Степанов на должности руководителя МУП проработал чуть больше года. Кто займет его место, пока не известно.