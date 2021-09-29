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Общество29 сентября 2021 18:00

На площади Рыбинска установили экоскамейки

Они сделаны из пластика
Анастасия Голубева
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На площади Рыбинска установили экоскамейки

На площади Рыбинска установили экоскамейки

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске на площади перед Дворцом спорта «Полет» поставили четыре экоскамейки. С виду они ничем не отличаются от обычных, но на самом деле сделаны из пластика. В их состав входят переработанные пакеты, бутылки и пластмассовые ящики. Скамейки из такого материала служат в два раза дольше деревянных.

- Скамейки сделаны на ярославском заводе, из пластика и песка. Для установки выбрали место у Дворца спорта «Полет». Они будут востребованы горожанами, здесь в хорошую погоду гуляет много родителей с детьми, и лавочки хорошо впишутся в пространство площади, - поделилась директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.