На площади Рыбинска установили экоскамейки Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске на площади перед Дворцом спорта «Полет» поставили четыре экоскамейки. С виду они ничем не отличаются от обычных, но на самом деле сделаны из пластика. В их состав входят переработанные пакеты, бутылки и пластмассовые ящики. Скамейки из такого материала служат в два раза дольше деревянных.

- Скамейки сделаны на ярославском заводе, из пластика и песка. Для установки выбрали место у Дворца спорта «Полет». Они будут востребованы горожанами, здесь в хорошую погоду гуляет много родителей с детьми, и лавочки хорошо впишутся в пространство площади, - поделилась директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.