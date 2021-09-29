Мэр Ярославля проверил ремонт сквера у Ротонды
Фото: Мэрия Ярославля
Сегодня, 29 сентября, мэр Ярославля Владимир Волков проверил, как идет ремонт сквера у Ротонды. Работы по благоустройству подходят к заключительному этапу: большая часть плитки заменена, она различна по цвету и фактуре, но объединена в общий рисунок.
- Ярким акцентом благоустройства станет зеленая зона, вокруг которой горожане смогут отдохнуть на комфортных лавочках, - сообщили Владимир Волков.
В скором времени ремонт на этом участке города должен быть закончен.