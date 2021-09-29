Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 сентября 2021 17:00

Мэр Ярославля проверил ремонт сквера у Ротонды

Работы по благоустройству заканчиваются
Анастасия Голубева
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мэр Ярославля проверил ремонт сквера у Ротонды

Мэр Ярославля проверил ремонт сквера у Ротонды

Фото: Мэрия Ярославля

Сегодня, 29 сентября, мэр Ярославля Владимир Волков проверил, как идет ремонт сквера у Ротонды. Работы по благоустройству подходят к заключительному этапу: большая часть плитки заменена, она различна по цвету и фактуре, но объединена в общий рисунок.

- Ярким акцентом благоустройства станет зеленая зона, вокруг которой горожане смогут отдохнуть на комфортных лавочках, - сообщили Владимир Волков.

В скором времени ремонт на этом участке города должен быть закончен.