В Заволжском районе Ярославля благоустраивают парк «Озерная гривка» Фото: Мэрия Ярославля

Парк «Озерная гривка», который находится в Заволжском районе Ярославля, начали благоустраивать. В мэрии города рассказали, что там возведут спортивно-игровой комплекс. В него войдут футбольное поле, воркаут-площадка, а также на всей территории парка оборудуют освещение. Помимо этого, планируется построить спуск к воде.

- На прошлой неделе был подписан контракт с подрядной организацией. 28 сентября они приступили к подготовительным работам. В ближайшее время здесь будет установлен строительный городок, оборудован подъезд к территории и работы начнутся полным ходом. Общая площадь благоустройства составляет более 4000 квадратных метров, - сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Дмитрий Сергеев.