Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия29 сентября 2021 14:10

В Московской области ярославца задержали за попытку надругаться над 9-летней девочкой

Педофилу помешали прохожие
Полина Вачнадзе
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Ярославца задержали в Подмосковье за попытку надругаться над ребенком. Скриншот с видео

Ярославца задержали в Подмосковье за попытку надругаться над ребенком. Скриншот с видео

51-летнего уроженца Ярославской области задержали в Подмосковье за попытку надругаться над ребенком.

Преступление было совершено в Домодедово на улице Восточной. По данным полиции, ярославец заговорил с 9-летней девочкой и попросил ее о помощи. Мужчина отвел ребенка в укромное место и, говоря языком протокола, попытался совершить насильственные действия сексуального характера. Довести начатое до конца подозреваемому помешали прохожие.

Мужчина с места преступления скрылся, спустя сутки его взяли сотрудники полиции.

- Задержанный оказался ранее неоднократно судимый уроженец Ярославской области. В ближайшее время он будет передан в территориальное подразделение Следственного комитета, - сообщила начальник пресс-служба ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.