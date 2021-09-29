В Московской области ярославца задержали за попытку надругаться над 9-летней девочкой

Ярославца задержали в Подмосковье за попытку надругаться над ребенком. Скриншот с видео

51-летнего уроженца Ярославской области задержали в Подмосковье за попытку надругаться над ребенком.

Преступление было совершено в Домодедово на улице Восточной. По данным полиции, ярославец заговорил с 9-летней девочкой и попросил ее о помощи. Мужчина отвел ребенка в укромное место и, говоря языком протокола, попытался совершить насильственные действия сексуального характера. Довести начатое до конца подозреваемому помешали прохожие.

Мужчина с места преступления скрылся, спустя сутки его взяли сотрудники полиции.

- Задержанный оказался ранее неоднократно судимый уроженец Ярославской области. В ближайшее время он будет передан в территориальное подразделение Следственного комитета, - сообщила начальник пресс-служба ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.