Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 сентября 2021 13:39

Депутаты обсудили вопрос введения дистанта в школах Ярославля

Эпидемиологическая обстановка в области ухудшается
Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий(0)
Вероятность перехода школ Ярославля на дистант на сегодняшний день мала

Вероятность перехода школ Ярославля на дистант на сегодняшний день мала

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На заседании комиссии по социальной политике муниципалитета сегодня, 29 сентября, обсудили вопрос введения дистанционного обучения в школах Ярославля.

По данным статистики, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в области продолжает ухудшаться: за сутки поставлено более 200 новых диагнозов – такого показателя в регионе не было давно. Несколько дней назад глава области Дмитрий Миронов не исключил вероятности введения коронавирусных ограничений.

Однако по поводу дистанционного обучения в школах Ярославля родителей и учеников успокоили. По словам директора департамента образования мэрии Елены Ильиной, школьников заболевших COVID-19 в городе нет.

- Мониторинг проводится ежедневно. По ОРВИ закрыты 11 классов в 10 школах. Не работают 16 групп в детских садах: из них два случая заболевания коронавирусом, остальные – ОРВИ, - уточнила Елена Ильина.

Так что вероятность перехода на дистант на сегодняшний день мала. Но все будет зависеть от решения департамента образования Ярославской области – вопросы перевода школьников и учителей на удаленку находится в их компетенции.