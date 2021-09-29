Ярославцы могут задать вопросы начальникам отделов полиции

29 сентября в Ярославской области пройдут прямые линии руководителей территориальных органов полиции Фото: Полина Вачнадзе

29 сентября в Ярославской области пройдут прямые линии руководителей территориальных органов полиции. Звонки от граждан принимаются с 16:00 до 17:00.

Телефоны, по которым можно задать вопросы:

ОМВД России по Дзержинскому городскому району

начальник подполковник полиции Магомедов Ренат Зейнуллаевич

(4852) 59-14-21

ОМВД России по Заволжскому городскому району

начальник полковник полиции Волков Валерий Павлович

(4852) 72-31-69

ОМВД России по Кировскому городскому району

начальник подполковник полиции Капрашов Вячеслав Николаевич

(4852) 32-90-49

ОМВД России по Красноперекопскому городскому району

начальник подполковник полиции Аманулин Алям Рожапович

(4852) 21-51-54

ОМВД России по Ленинскому городскому району

начальник подполковник полиции Сабуров Андрей Юрьевич

(4852) 73-82-24

ОМВД России по Фрунзенскому городскому району

начальник полковник полиции Гуцев Андрей Вячеславович

(4852) 46-36-57

ОМВД России по Ярославскому району

начальник подполковник полиции Грицай Михаил Олегович

(4852) 21-49-83

МУ МВД России «Рыбинское»

начальник подполковник полиции Егоров Олег Анатольевич

(4855) 24-26-01

ОП «Пошехонский» МУ МВД России «Рыбинское»

Врио начальника старший лейтенант полиции Поваров Александр Алексеевич

(48546) 2-28-81

Отдел МВД России по городскому округу город Переславль-Залесский

начальник подполковник полиции Афонин Дмитрий Владимирович

(48535) 3-55-02

МО МВД России «Некоузский»

начальник подполковник полиции Кокарев Дмитрий Игоревич

(48545) 2-12-73

Отделение полиции "Брейтовское" МО МВД России "Некоузский"

Врио начальника майор полиции Тишина Анна Александровна

(48545) 2-11-42

МО МВД России «Тутаевский»

начальник полковник полиции Горбалюк Валерий Николаевич

(48533) 2-11-21

ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району

начальник подполковник полиции Комаров Алексей Александрович

(48534) 2-01-02

ОМВД России по Даниловскому району

начальник полковник полиции Хованский Петр Евгеньевич

(48538) 5-12-44

ОМВД России по Некрасовскому району

Врио начальника подполковник полиции Петров Алексей Александрович

(48531) 4-12-67

ОМВД России по Ростовскому району

Врио начальника полковник полиции Еремеев Максим Валерьевич

(48536) 6-16-42

ОМВД России по Угличскому району

начальник подполковник полиции Петров Михаил Анатольевич

(48532) 5-01-25

Отд. МВД России по Борисоглебскому району

начальник подполковник полиции Черкасов Алексей Анатольевич

(48539) 2-15-44

Отд. МВД России по Любимскому району

начальник подполковник полиции Голубев Евгений Анатольевич

(48543) 2-16-02

Отд. МВД России по Мышкинскому району

начальник полковник полиции Шокуров Алексей Валентинович

(48544) 2-13-72

Отд. МВД России по Первомайскому району

начальник подполковник полиции Армеев Николай Викторович

(48549) 2-11-67