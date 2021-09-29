Ярославцы могут задать вопросы начальникам отделов полиции

29 сентября в Ярославской области пройдут прямые линии руководителей территориальных органов полиции
Фото: Полина Вачнадзе
29 сентября в Ярославской области пройдут прямые линии руководителей территориальных органов полиции. Звонки от граждан принимаются с 16:00 до 17:00.
Телефоны, по которым можно задать вопросы:
ОМВД России по Дзержинскому городскому району
начальник подполковник полиции Магомедов Ренат Зейнуллаевич
(4852) 59-14-21
ОМВД России по Заволжскому городскому району
начальник полковник полиции Волков Валерий Павлович
(4852) 72-31-69
ОМВД России по Кировскому городскому району
начальник подполковник полиции Капрашов Вячеслав Николаевич
(4852) 32-90-49
ОМВД России по Красноперекопскому городскому району
начальник подполковник полиции Аманулин Алям Рожапович
(4852) 21-51-54
ОМВД России по Ленинскому городскому району
начальник подполковник полиции Сабуров Андрей Юрьевич
(4852) 73-82-24
ОМВД России по Фрунзенскому городскому району
начальник полковник полиции Гуцев Андрей Вячеславович
(4852) 46-36-57
ОМВД России по Ярославскому району
начальник подполковник полиции Грицай Михаил Олегович
(4852) 21-49-83
МУ МВД России «Рыбинское»
начальник подполковник полиции Егоров Олег Анатольевич
(4855) 24-26-01
ОП «Пошехонский» МУ МВД России «Рыбинское»
Врио начальника старший лейтенант полиции Поваров Александр Алексеевич
(48546) 2-28-81
Отдел МВД России по городскому округу город Переславль-Залесский
начальник подполковник полиции Афонин Дмитрий Владимирович
(48535) 3-55-02
МО МВД России «Некоузский»
начальник подполковник полиции Кокарев Дмитрий Игоревич
(48545) 2-12-73
Отделение полиции "Брейтовское" МО МВД России "Некоузский"
Врио начальника майор полиции Тишина Анна Александровна
(48545) 2-11-42
МО МВД России «Тутаевский»
начальник полковник полиции Горбалюк Валерий Николаевич
(48533) 2-11-21
ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району
начальник подполковник полиции Комаров Алексей Александрович
(48534) 2-01-02
ОМВД России по Даниловскому району
начальник полковник полиции Хованский Петр Евгеньевич
(48538) 5-12-44
ОМВД России по Некрасовскому району
Врио начальника подполковник полиции Петров Алексей Александрович
(48531) 4-12-67
ОМВД России по Ростовскому району
Врио начальника полковник полиции Еремеев Максим Валерьевич
(48536) 6-16-42
ОМВД России по Угличскому району
начальник подполковник полиции Петров Михаил Анатольевич
(48532) 5-01-25
Отд. МВД России по Борисоглебскому району
начальник подполковник полиции Черкасов Алексей Анатольевич
(48539) 2-15-44
Отд. МВД России по Любимскому району
начальник подполковник полиции Голубев Евгений Анатольевич
(48543) 2-16-02
Отд. МВД России по Мышкинскому району
начальник полковник полиции Шокуров Алексей Валентинович
(48544) 2-13-72
Отд. МВД России по Первомайскому району
начальник подполковник полиции Армеев Николай Викторович
(48549) 2-11-67