Овчарка, которой перерубили лапы, возвращается из вологодской клиники в Ярославль

Животное прошло сложный курс лечения в ветеринарной клинике. ФОТО: группа "Лайма живи" ВКонтакте

Молодой овчарке, которую в начале лета нашли с перерубленными лапами, удалось сохранить лапы. Животное прошло сложный курс лечения в ветеринарной клинике Вологды и вот-вот вернется в Ярославль.

- С Лаймы сняли оба аппарата Илизарова. Планируется на следующей неделе операция по постановке пластины на второй лапке. Друзья, мы выходим на финишную прямую и совсем скоро малышку отпустят из клиники, - пишут ВКонтакте в группе «Лайма живи», которую создали, чтобы помочь несчастному животному.

Лайму нашли на пустыре во Фрунзенском районе Ярославля 1 июня. Молодая собака буквально выла от боли. Дети, которые заметили умирающую овчарку, позвали на помощь, на место приехали волонтеры.

В клиниках Ярославля, куда они обратились, помочь раненому зверю никак не смогли, поэтому пришлось отправлять собаку в Вологду. То, что удалось сохранить лапы, можно назвать самым настоящим чудом.

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