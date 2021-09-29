Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия29 сентября 2021 9:00

В Ярославской области будут судить бывших сотрудников больницы, избивших пациентку в лифте

Они признались в содеянном
Анастасия Голубева
КомментироватьОставить комментарий(0)
Они признались в содеянном

Они признались в содеянном

Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославской области будут судить сотрудников психиатрической больницы, которые избили пациентку. Они обвиняются по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

По версии следствия, в августе этого года бригада Ярославской областной психиатрической больницы приехала на вызов. В ходе госпитализации пациентки, двое сотрудников били женщину в лифте по голове и телу. В результате этого она получила травмы средней тяжести.

Обвиняемые признались в содеянном.

- Следствием была собрана достаточная доказательная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.