В общежитии Ярославского технического университета произошел пожар Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Сегодня, 28 сентября, примерно в 19 часов по адресу Гагарина,11 начался пожар в общежитии ЯГТУ. В одной из комнат на втором этаже что-то загорелось. Меньше, чем за 40 минут пожарным и сотрудникам МЧС удалось потушить пламя. Никто не пострадал.

- Обнаружено возгорание в комнате на втором этаже общежития Ярославского технического университета. Сообщение поступило в 18.59 ОДС Главного управления. Обнаружено сильное задымление на втором этаже. Эвакуировано 374 человека из здания общежития. 26 человек спасено звеньями ГДЗС МЧС России. К тушению пожара привлечено 55 человек личного состава и 18 техники, от МЧС 41 человек и 13 единиц техники. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области. - Уничтожена комната на площади 12 квадратных метров, закопчен коридор на площади 150 квадратных метров. В 19:39 полная ликвидация возгорания.