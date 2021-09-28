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Общество28 сентября 2021 18:00

Рыбинец кулаками разбил чужую машину за то, что ему не понравилось как она припаркована

Мужчина принес ущерба на 26 000 рублей
Влада Красоткина
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Суд назначил мужчине 160 часов обязательных работ.

Суд назначил мужчине 160 часов обязательных работ.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Силы нет ума не надо - пьяный рыбинец кулаками разбил чужую машину. Как рассказали в прокуратуре Ярославской области, мужчина на не трезвую голову решил, что авто "Ниссан Примера" припаркованное во дворе дома №19 по улице 9 Мая стоит неправильно.

- По его мнению, машина стояла в неположенном месте и мешала его свободному проходу, - дополнили в прокуратуре Ярославской области.

Жестокую расправу увидели соседи и сразу вызвали полицию. Хулиган причинил вред владельцу авто на 26 тысяч рублей. Деньги за ущерб он так и не вернул, суд назначил мужчине 160 часов обязательных работ.