Рыбинец кулаками разбил чужую машину за то, что ему не понравилось как она припаркована

Суд назначил мужчине 160 часов обязательных работ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Силы нет ума не надо - пьяный рыбинец кулаками разбил чужую машину. Как рассказали в прокуратуре Ярославской области, мужчина на не трезвую голову решил, что авто "Ниссан Примера" припаркованное во дворе дома №19 по улице 9 Мая стоит неправильно.

- По его мнению, машина стояла в неположенном месте и мешала его свободному проходу, - дополнили в прокуратуре Ярославской области.

Жестокую расправу увидели соседи и сразу вызвали полицию. Хулиган причинил вред владельцу авто на 26 тысяч рублей. Деньги за ущерб он так и не вернул, суд назначил мужчине 160 часов обязательных работ.