Рыбинец кулаками разбил чужую машину за то, что ему не понравилось как она припаркована

Суд назначил мужчине 160 часов обязательных работ.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Силы нет ума не надо - пьяный рыбинец кулаками разбил чужую машину. Как рассказали в прокуратуре Ярославской области, мужчина на не трезвую голову решил, что авто "Ниссан Примера" припаркованное во дворе дома №19 по улице 9 Мая стоит неправильно.
- По его мнению, машина стояла в неположенном месте и мешала его свободному проходу, - дополнили в прокуратуре Ярославской области.
Жестокую расправу увидели соседи и сразу вызвали полицию. Хулиган причинил вред владельцу авто на 26 тысяч рублей. Деньги за ущерб он так и не вернул, суд назначил мужчине 160 часов обязательных работ.