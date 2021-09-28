В Ярославле на пешеходном переходе сбили женщину: "Крови была целая лужа"

Женщина шла очень медленно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

28 сентября в Ярославле на улице Большая Октябрьская в районе супермаркета "Лотос" сбили женщину. Произошло это около 16:00 часов, когда пострадавшая переходила дорогу по "зебре".

- Я не увидела на какой свет светофора женщина переходила дорогу. Шла она очень медленно. Водитель заворачивал и задел ее фарой. Не знаю, как он человека не заметил. Может думал, что проедет. Женщина подлетела от удара и разбила голову. Люди сразу подбежали, перебинтовали ее. Сейчас все в порядке, но крови там целая лужа, - рассказал очевидец корреспонденту "КП-Ярославль".

Водитель, который сбил женщину с места аварии не скрылся. Сразу включил аварийку, вышел из машины и помогал пострадавшей.