В Ярославской открыли Добрынинский путепровод

Власти решили открыть проезд на путепроводе. Фото: Мэрия Ярославля

Ремонт на Добрынинском путепроводе Ярославля завершили на 95%. Власти решили открыть проезд, не смотря на то, что дорога еще не до конца готова открыть.

- Были проведены соответствующие исследования и испытания сооружения. Мы получили положительное заключение от Научно-исследовательского института мостов и гидротехнических сооружений. В связи с этим сегодня подрядная организация полностью открыла движение для автотранспорта на отремонтированном участке, — заявил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Полностью работы на путепроводе завершат к 15 октября. Сейчас подрядчики заняты гидроизоляцией опор и покраской моста.