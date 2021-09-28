Ярославец перевел мошенникам более 5 миллионов рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В полицию Фрунзенского района Ярославля обратился 34-летний мужчина, который стал очередной жертвой мошенников. Потерпевший отдал злоумышленникам более 5 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Ярославцу позвонили «сотрудники службы безопасности банка».

- Под предлогом отмены несанкционированной заявки на получения кредита они убедили мужчину снять свои накопления, а также оформить кредиты и перевести все деньги на «безопасные счета». Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - рассказали в полиции.

Сотрудники правоохранительных органов в очередной раз призывают ярославцев быть острожными:

- если вам поступил подобный звонок, просто прекратите разговор, никогда не выполняйте указаний неизвестных лиц, кем бы они не представлялись;

- если у вас возникли сомнения относительно безопасности своих денежных средств, самостоятельно перезвоните в свой банк по телефону, указанному на вашей карте, уточните интересующую информацию у реального специалиста или обратитесь в финансовое учреждение лично;

- также проведите беседу с пожилыми родственниками, доступно объясните им, что нельзя сообщать конфиденциальные сведения посторонним и неизвестным людям по телефону, убедите их всегда советоваться с вами, прежде чем предоставить личную информацию о себе или совершить какие-либо действия с банковской картой по указанию третьих лиц.