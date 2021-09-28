В штате 16 человек: в Ярославле муж и жена организовали притон для занятия проституцией

Притон в Ярославле работал под видом мужского клуба и сауны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В центре Ярославля предприимчивые муж и жена организовали притон, где под видом клуба для мужчин и сауны оказывались услуги интимного характера. Супругов задержали еще осенью прошлого года, расследование уголовного дела завершили сейчас, сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.

Обвиняемых восемь – мужчина и семь женщин: супружеская пара и женщины, которые в притоне работали администраторами. В штате числилось 16 девушек, которые регулярно оказывали клиентам интимные услуги за денежное вознаграждение. Девушек находили по объявлениям о наборе на работу, иногородним предоставляли комнаты для проживания.

Для нелегального бизнеса «предприниматели» использовали два помещения на улице Собинова.

- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. По статье «Организация занятия проституцией, содержание притона для занятия проституцией или систематическое предоставление помещения для занятия проституцией» предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, - пояснили в полиции.