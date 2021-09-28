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Происшествия28 сентября 2021 14:56

Студента ярославского вуза после угроз в соцсетях отправили в психиатрическую больницу

Молодой человек в учебном чате написал, что хочет убивать
Полина Вачнадзе
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Студента ярославского университета, который угрожал прийти на занятия с ружьем, отправили в психиатрическую больницу.

- Молодой человек доставлен в областную психиатрическую больницу. Всю необходимую в настоящий момент помощь он получает, - сообщили в департаменте здравоохранения и фармации региона.

Сообщение от студента в учебном чате появилось ночью 27 сентября. Молодой человек написал, что он не выспавшийся, поэтому сейчас возьмет оружие и угонит полицейскую машину. Но больше всего участников чата напугало сообщение «я злой и хочу убивать». Староста уведомила о посланиях руководство университета, те, в свою очередь, сообщили о странном студенте в полицию.