Ярославна может стать участником реалити-шоу «Кондитер»

Алена Щукова приготовила анимационный торт в форме птицы. ФОТО: предоставлено телеканалом "Пятница"

Жительница Ярославля Алена Щукова может стать участницей реалити-шоу «Кондитер».

31-летняя Алена уже прошла кастинг и теперь, чтобы стать одним из претендентов на победу, должна удивить своим тортом звездного кондитера Рената Агзамова.

На встречу с «королем тортов» и другими членами жюри Алена Щукова принесла анимационный торт в форме птицы. Оценят ли кондитеры творение рук ярославны, узнаем сегодня, 28 сентября. Передачу с участием Алена покажут на телеканале «Пятница».

Если презентация торта пройдет успешно, у девушки есть все шансы получить титул лучшего кондитера страны и выиграть миллион рублей.