Мобильные операторы предлагают кэшбек при оплате услуг через Yandex Pay

Изображение: ООО «Tele2 Россия»

Сервис позволяет клиентам сделать это быстро и без комиссии. Абоненты Tele2 при пополнении баланса через Yandex Pay до 15 ноября получат бонус – возврат кешбэка на абонентский номер, сообщили в пресс-службе компании.

Клиенты оператора могут пополнить счет мобильного телефона через сервис Yandex Pay в разделе «Оплата» на сайте tele2. Для этого им потребуется указать свой номер телефона и сумму к оплате. Для совершения оплаты необходимо, чтобы банковская карта пользователя была привязана к его аккаунту на Яндексе. Привязать карту клиент может в любой момент – даже во время оплаты.

Клиенты оператора, оплатившие услуги связи через Yandex Pay на сайте Tele2 до 15 ноября 2021 года, получат бонус на счет мобильного телефона. Оплата через сервис Yandex Pay безопасна, платежные данные хранятся в Яндексе в зашифрованном виде.