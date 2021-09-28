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Общество28 сентября 2021 12:56

С переславца взыскали 5 миллионов рублей за курс подготовки пилотов

Мужчина обучился пилотированию за счет работодателя и расторгнул трудовой договор
Полина Вачнадзе
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Переславский суд взыскал с местного жителя 5 миллионов рублей по иску ГКУ «Московский авиационный центр».

Переславский суд взыскал с местного жителя 5 миллионов рублей по иску ГКУ «Московский авиационный центр».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Переславский суд взыскал с местного жителя 5 миллионов рублей по иску ГКУ «Московский авиационный центр».

В ноябре 2019 года ГКУ и переславец заключили договор. По условиям договора Центр направляет сотрудника на курсы подготовки пилотов и оплачивает их, а сотрудник после окончания обучения обязуется отработать в Центре не менее пяти лет. Курсы пилотирования обошлись предприятию в 5,5 миллионов рублей.

Работник прошел обучение, но в мае 2020 года расторг трудовой договор.

- Положениями ученического договора предусмотрена обязанность работника в случае увольнения по собственному желанию без уважительных причин возместить работодателю расходы на обучение, исчисленные пропорционально фактически не отработанному времени после окончания обучения, - пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда. – Денежные средства возращены не были, что послужило основанием для обращения работодателя в суд.

Однако экс-сотрудник подал встречный иск, в котором требовал признать ученический договор и соглашение о возмещении расходов на обучение недействительными, так как не было согласована стоимость курсов, а увольнение было вынужденным.

Однако суд удовлетворил иск Центра и оставил без удовлетворения встречные требования ответчика. Мужчина попытался оспорить решение первой инстанции, но безуспешно.

С переславца взыскали чуть более 5 миллионов рублей.