С переславца взыскали 5 миллионов рублей за курс подготовки пилотов

Переславский суд взыскал с местного жителя 5 миллионов рублей по иску ГКУ «Московский авиационный центр». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Переславский суд взыскал с местного жителя 5 миллионов рублей по иску ГКУ «Московский авиационный центр».

В ноябре 2019 года ГКУ и переславец заключили договор. По условиям договора Центр направляет сотрудника на курсы подготовки пилотов и оплачивает их, а сотрудник после окончания обучения обязуется отработать в Центре не менее пяти лет. Курсы пилотирования обошлись предприятию в 5,5 миллионов рублей.

Работник прошел обучение, но в мае 2020 года расторг трудовой договор.

- Положениями ученического договора предусмотрена обязанность работника в случае увольнения по собственному желанию без уважительных причин возместить работодателю расходы на обучение, исчисленные пропорционально фактически не отработанному времени после окончания обучения, - пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда. – Денежные средства возращены не были, что послужило основанием для обращения работодателя в суд.

Однако экс-сотрудник подал встречный иск, в котором требовал признать ученический договор и соглашение о возмещении расходов на обучение недействительными, так как не было согласована стоимость курсов, а увольнение было вынужденным.

Однако суд удовлетворил иск Центра и оставил без удовлетворения встречные требования ответчика. Мужчина попытался оспорить решение первой инстанции, но безуспешно.

С переславца взыскали чуть более 5 миллионов рублей.