С переславца взыскали 5 миллионов рублей за курс подготовки пилотов

Переславский суд взыскал с местного жителя 5 миллионов рублей по иску ГКУ «Московский авиационный центр».
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Переславский суд взыскал с местного жителя 5 миллионов рублей по иску ГКУ «Московский авиационный центр».
В ноябре 2019 года ГКУ и переславец заключили договор. По условиям договора Центр направляет сотрудника на курсы подготовки пилотов и оплачивает их, а сотрудник после окончания обучения обязуется отработать в Центре не менее пяти лет. Курсы пилотирования обошлись предприятию в 5,5 миллионов рублей.
Работник прошел обучение, но в мае 2020 года расторг трудовой договор.
- Положениями ученического договора предусмотрена обязанность работника в случае увольнения по собственному желанию без уважительных причин возместить работодателю расходы на обучение, исчисленные пропорционально фактически не отработанному времени после окончания обучения, - пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда. – Денежные средства возращены не были, что послужило основанием для обращения работодателя в суд.
Однако экс-сотрудник подал встречный иск, в котором требовал признать ученический договор и соглашение о возмещении расходов на обучение недействительными, так как не было согласована стоимость курсов, а увольнение было вынужденным.
Однако суд удовлетворил иск Центра и оставил без удовлетворения встречные требования ответчика. Мужчина попытался оспорить решение первой инстанции, но безуспешно.
С переславца взыскали чуть более 5 миллионов рублей.