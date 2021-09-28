В Тутаеве спасли собаку, которую хозяин морил голодом

Тутаевец довел собаку со состояния скелете, обтянутого кожей. ФОТО: Ольга Горшенина, группа "Тутаев Подслушано" ВКонтакте

В Тутаеве неравнодушные люди спасли собаку, которую жестокий хозяин практически заморил голодом. Чтобы выбраться из квартиры, животное прогрызло обшивку на балконе и спрыгнуло со второго этажа.

Собаку, которая похожа на скелет, обтянутый кожей, заметили неравнодушные прохожие. Они отвезли песика в ветеринарную клинику Ярославля, нашли передержку. Как только он оклемается, волонтеры будут искать ему постоянный дом.

- Собаку заморили голодом люди, проживающие на улице Дементьева. Как могут жить такие твари, что такое сотворили с животным, не знаю. Надеюсь, что им все вернется, - пишет Галина, которая взяла шефство над истощенной собакой.

Пост о несчастном четвероногом опубликовали в группе «Подслушано Тутаев». И многие набросились с критикой на соседей живодера.

- Соседи-то куда смотрели, неужели никто не слышал? Явно собака и лаяла, и выла. То, что плитка треснула на Моторах, все видят, а когда живое существо о помощи просит, у всех уши заложены, - негодует Елена.

Но, по словам других комментаторов, не только собака пострадала от рук мужчины, ее бывшего хозяина. В квартире раньше жил кот, но он умер от голода. Соседям тоже приходится терпеть не всегда адекватное поведение тутаевца.

По поводу жестокого обращения с животным Галина написала заявление в полицию.