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Общество27 сентября 2021 17:02

В Ярославской области будут штрафовать работодателей, не отстранивших непривитых сотрудников

Региональный Роспотребнадзор начал проверки
Полина Вачнадзе
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Региональный Роспотребнадзор начал проверки

Региональный Роспотребнадзор начал проверки

Фото: Артем КИЛЬКИН

Роспотребнадзор по Ярославской области в ближайшее время усилит проверки тех предприятий и компаний, в которых, по указу главного государственного санитарного врача региона, должны были вакцинировать сотрудников.

- В документе от 13 июля указаны категории граждан, подлежащих вакцинации. К данному перечню относятся работники сферы торговли, оказания услуг, общественного питания, клиентских подразделений финансовых организаций, общественного транспорта, образования, здравоохранения и другие, - уточнили в оперштабе Ярославской области.

За нарушение указа грозит административное наказание. Должностных лиц и ИП могут оштрафовать на сумму от 50 до 150 тысяч рублей, юридических – на сумму от 200 до 500 тысяч рублей.