«МебельМаркт» в Ярославле будет собирать и перерабатывать отсортированный пластик за свой счет

ФОТО: Наталья БОРОДИНА

Собственники торгового центра «МебельМаркт», который займет место бывшей "Карусели" у Толбухинского моста, продолжают доказывать, что бизнес может заботиться не только о покупателях и сотрудниках, но и об окружающей среде.

Помимо зарядной станции Tesla для автомобилей с электрическим двигателем, на территории торгового центра появится пункт сбора пластиковых отходов, использованных батареек и энергосберегающих ламп. Это одни из самых опасных видов бытового мусора, который при неправильной утилизации наносит огромный вред окружающей среде.

— Мы стремимся идти в одном направлении со своими покупателями и знаем, что все больше людей в Ярославле сортирует мусор и сдает его в переработку. Поэтому не было никаких сомнений в том, что гости «МебельМаркта» смогут совместить поход в наш центр с важной для них — и для нас! — процедурой сдачи особо вредных для экологии отходов. Точки сбора появятся и внутри, и снаружи, чтобы людям было удобно избавляться от отходов вне зависимости от объема отсортированного мусора, — говорит собственник мебельного центра Юрий Титов.

Все, что ярославцы принесут в пункт сбора, будет по возможности отправлено на переработку. А сырье, которое нельзя будет использовать повторно, будет утилизировано за счет девелопера торгового центра ООО «МСИ».

Открытие «МебельМаркта» запланировано на ноябрь этого года. Покупателей будут ждать уютное лобби, современные арт-объекты и огромный ассортимент предметов интерьера, которые можно будет подобрать на любой вкус.