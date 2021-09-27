В ФНЛ прокомментировали задержание болельщиков футбольного клуба «Шинник» Фото: Мэрия Ярославля

В пресс-службе Национальной футбольной лиги прокомментировали задержание болельщиков ярославской команды «Шинник». Около 150 человек были задержаны владимирскими полицейскими перед началом игры с местным «Торпедо».

- В настоящее время ФНЛ совместно с клубами выясняет все обстоятельства этого эпизода, так как ограничительные меры, предпринятые в адрес гостей, на первый взгляд выглядят чрезмерными, - сообщили на официальном сайте НФЛ.

О деталях проверки Российский футбольный союз и Футбольная национальная лига обещали сообщить дополнительно.

Напомним, что матч между ярославским «Шинником» и владимирским «Торпедо» прошел вчера, 26 сентября, и закончился 10-й победой подряд «черно-синих». Перед матчем фанаты «Шинника» прошли по центру города, нарушая правила дорожного движения.

По поводу задержания пост в Instagram опубликовал гендиректор ярославского клуба Сергей Кулаков, который исходя из всего произошедшего сделал вывод, что «во Владимире нельзя болеть за команды, которые приезжают в их город».