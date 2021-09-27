Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт27 сентября 2021 16:00

Ярославские спортсменки победили в первенстве Европы по спортивной акробатике

В соревнованиях участвовали представители 34 стран
Анастасия Голубева
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ярославские спортсменки победили в первенстве Европы по спортивной акробатике

Ярославские спортсменки победили в первенстве Европы по спортивной акробатике

Фото: Правительство Ярославской области

Ярославские воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва №8 стали победительницами первенства Европы по спортивной акробатике. Соревнования проходили в итальянском городе Пезаро. Девочки выступали в категории «11-17 лет» в финале, где и взяли первое место.

- Представители Ярославской области – в лидерах сборной России по спортивной акробатике, – отметил заместитель председателя правительства региона Максим Авдеев. – В настоящее время этим видом спорта у нас занимаются свыше тысячи человек, и многие из них представляют Россию на международных соревнованиях. Очень рад, что благодаря профессионализму тренеров и личным качествам наших спортсменов страна получает медали европейского масштаба.

Всего в соревнованиях участвовали спортсмены из 34 стран.