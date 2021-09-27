Ярославские спортсменки победили в первенстве Европы по спортивной акробатике Фото: Правительство Ярославской области

Ярославские воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва №8 стали победительницами первенства Европы по спортивной акробатике. Соревнования проходили в итальянском городе Пезаро. Девочки выступали в категории «11-17 лет» в финале, где и взяли первое место.

- Представители Ярославской области – в лидерах сборной России по спортивной акробатике, – отметил заместитель председателя правительства региона Максим Авдеев. – В настоящее время этим видом спорта у нас занимаются свыше тысячи человек, и многие из них представляют Россию на международных соревнованиях. Очень рад, что благодаря профессионализму тренеров и личным качествам наших спортсменов страна получает медали европейского масштаба.

Всего в соревнованиях участвовали спортсмены из 34 стран.