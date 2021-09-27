32 многоквартирных дома и ДК «Полет» в Рыбинске остаются без тепла

В Рыбинске без тепла остаются 32 многоквартирных дома Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Рыбинске без тепла остаются 32 многоквартирных дома из 1500, а также ДК «Полет». Зато во все учреждения, где находятся дети, уже дали отопление. Об этом сообщили на оперативном совещании.

В выходные аварийные ситуации устраняли четыре бригады «Рыбинской генерации». 31 дом планируют подключить сегодня, один дом - №4 на улице Больничной – к концу недели.

В этом сезоне изменили сроки пуско-наладочных работ. Вес они должны быть завершены к 1 октября. Если будут какие-либо проблемы с отоплением, все материалы направят в департамент жилищного надзора.