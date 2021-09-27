В Ярославской области начнутся перебои в телевещании

Перебои будут продолжаться около месяца из-за солнечной интерференции. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославской области с 27 сентября начнутся кратковременные перебои в телевещании. Продолжаться это будет около месяца из-за солнечной интерференции, иными словами - радиации: Солнце встает позади спутников и перекрывает шумами сигналы спутника.

Кроме этого, ожидаются кратковременные отключения телерадиосигнала с 27 сентября по 3 октября. Наиболее высокая вероятность столкнуться с пиксельной картинкой на экране есть у следующих поселений региона: Арефино, Заднево, Кукобой, Михалково.

- В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями, - сообщили на сайте РТРС.