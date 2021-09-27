В Ярославской области за три дня ГИБДД поймали 46 нетрезвых водителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники ГИБДД три дня проверяли водителей в Ярославской области на их состояние за рулем. За пятницу и выходные они поймали 46 нетрезвых водителей, которые были за рулем в этот момент. Из этого числа – девять ярославцев.

- В соответствии с действующим законодательством, за управление транспортным средством в состоянии опьянения, как и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортным средством сроком от полутора до двух лет и административный штраф в размере 30 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.