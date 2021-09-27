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Общество27 сентября 2021 13:29

В Ярославской области за три дня ГИБДД поймали 46 нетрезвых водителей

Из них девять ярославцев
Анастасия Голубева
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В Ярославской области за три дня ГИБДД поймали 46 нетрезвых водителей

В Ярославской области за три дня ГИБДД поймали 46 нетрезвых водителей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники ГИБДД три дня проверяли водителей в Ярославской области на их состояние за рулем. За пятницу и выходные они поймали 46 нетрезвых водителей, которые были за рулем в этот момент. Из этого числа – девять ярославцев.

- В соответствии с действующим законодательством, за управление транспортным средством в состоянии опьянения, как и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортным средством сроком от полутора до двух лет и административный штраф в размере 30 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.