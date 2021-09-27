В Рыбинске мужчина разбил троллейбус, который ему отказались продать

Рыбинский хулиган разбил стекло. ФОТО: группа АО «Рыбинскэлектротранс» ВКонтакте

Неприятный инцидент произошел в диспетчерской АО «Рыбинскэлектротранс» в субботу, 25 сентября. Мужчина ворвался в помещение и потребовал продать ему троллейбус. Когда его спросили, какой именно троллейбус нужно подогнать, рыбинец принялся метаться по комнате.

- Напугал несколько женщин, пытался разобраться с диспетчером, обвиняя ее в том, что ему никуда не уехать. Потом мужчина выбежал на улицу, увидел троллейбус, который чем-то ему не понравился, и со всей дури треснут по стеклу, - рассказали о не совсем адекватном посетителе в компании.

Итог инцидента – треснутое стекло, сорванные рейсы вызов полиции.

Как пояснили в пресс-службе регионального УМВД, личность агрессивного мужчины уже установили.