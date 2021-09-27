Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 сентября 2021 14:04

Заменитель бабьего лета: синоптики рассказали о погоде в Ярославской области

На несколько солнечных и сухих дней все же стоит надеяться
Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий(0)
Синоптики рассказали о погоде в Ярославской области

Синоптики рассказали о погоде в Ярославской области

Фото: Евгения ГУСЕВА

В ближайшие пару дней погода ничем не порадует ярославцев. Небо продолжит хмуриться, не обойдется без кратковременных дождей, а столбик термометра поднимется максимум до 10 градусов, предупреждают специалисты Центра «Фобос».

- Но к выходным начнет чаще выглядывать солнце. Дневная температура с каждым днем начнет прибавлять по градусу. Таким образом, в скором времени наступит довольно длительный период относительно сухой и солнечной погоды с претензией на статус старого бабьего лета. Конечно, это не будет идеальным бабьим летом в его классическом понимании, а скорее его заменителем, хотелось бы больше солнца и тепла, - рассказывают синоптики.