Заменитель бабьего лета: синоптики рассказали о погоде в Ярославской области

Синоптики рассказали о погоде в Ярославской области Фото: Евгения ГУСЕВА

В ближайшие пару дней погода ничем не порадует ярославцев. Небо продолжит хмуриться, не обойдется без кратковременных дождей, а столбик термометра поднимется максимум до 10 градусов, предупреждают специалисты Центра «Фобос».

- Но к выходным начнет чаще выглядывать солнце. Дневная температура с каждым днем начнет прибавлять по градусу. Таким образом, в скором времени наступит довольно длительный период относительно сухой и солнечной погоды с претензией на статус старого бабьего лета. Конечно, это не будет идеальным бабьим летом в его классическом понимании, а скорее его заменителем, хотелось бы больше солнца и тепла, - рассказывают синоптики.