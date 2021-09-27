В Тутаеве завершилась Вторая Ярмарка контактов «Бизнес Ярославии»

22-23 сентября в Тутаеве в одном из цехов Тутаевского моторного завода проходила Вторая Ярмарка контактов «Бизнес Ярославии», организованная Торгово-промышленной палатой Ярославской области.

Генеральным партнером мероприятия выступил ПАО Сбербанк. Ярмарка контактов в 2021 году – это 110 предприятий-экспонентов, Биржа субконтрактов, круглые столы и выступления представителей бизнеса на актуальные темы, бизнес-миссии из Вологодской, Владимирской и Томской областей, В2В-переговоры и нетворкинг.

- Мы рады, что мероприятие в настоящих условиях состоялось. Это хорошая площадка для встречи руководителей и специалистов компаний, чтобы оперативно обсудить и наметить пути решения важных задач для развития производства и бизнеса, – отметила, открывая Ярмарку контактов, президент ЯрТПП Наталья Рогоцкая. – Благодарим наших партнеров – ПАО Сбербанк, САО «ВСК» и Тутаевский моторный завод за удобную площадку и поддержку Ярмарки контактов. Главная цель Торгово-промышленной палаты Ярославской области – помогать бизнесу выстраивать горизонтальные связи как внутри региона, так и за его пределами, расширять рынки сбыта продукции, совершенствовать производственные процессы. Ярмарка контактов – не только выставка, это диалоговая площадка для бизнеса и возможность, с одной стороны, презентовать свою продукцию и услуги, а с другой – обозначить потребности и найти партнеров.

По традиции организаторы подготовили к Ярмарке печатный каталог, где компании-участники сформулировали свои предложения в формате «Мы предлагаем» и «Нам требуется», обозначив, какие услуги и какая продукция нужна для деятельности.

По тому же принципу была выстроена работа компаний, принявших участие в Бирже субконтрактов, проходившей в рамках выставки. Шесть заказчиков и более двадцати поставщиков производственных услуг из Ярославской, Владимирской, Кировской, Пензенской, Свердловской областей, республики Алтай и Удмуртии провели свыше 50 переговоров.

В фокусе деловой программы Ярмарки контактов – подтверждение производства промышленной продукции на территории РФ от ЯрТПП, внедрение инструментов повышения производительности труда от Регионального центра компетенций, цифровые продукты и сервисы от партнеров Ярмарки контактов.

- С этого года мы переключились на цифровизацию бизнеса и предлагаем персонализированные банковские продукты, которые помогают юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям начать свое дело и организовать продуктивную работу, – отметил управляющий Ярославским отделением Сбербанка Вадим Лушин. – Работаем над созданием экосистемы удобных онлайн-сервисов в самых разных сферах, они помогают в оптимизации процессов, выявлении рисков, защите бизнеса, эффективном взаимодействии с контрагентами и повышении продаж.

Региональный директор по взаимодействию с органами власти Ярославского отделения ПАО Сбербанк Никита Неверов поднял тему цифровой трансформации и новых бизнес-моделей. А директор Ярославского филиала САО «ВСК» Юлия Борзенко представила цифровую платформу для построения отношений между компаниями и сотрудниками СВОИ.

Среди тем, поднятых представителями бизнеса – «Поиск и адаптация новых сотрудников», «Использование информационных технологий в модернизации своего бизнеса», «Конфликт производства и отдела продаж: варианты решения», «Как бизнесу работать со СМИ» и другие.

С бизнес-миссией Ярмарку посетили около двадцати предприятий из Владимирской, Вологодской и Томской областей. Они приняли участие в выставке с коллективными стендами и успели посетить несколько производственных площадок.

По итогам Ярмарки участники отметили, что такие масштабные мероприятия бизнесу региона необходимы, чтобы решать текущие задачи, открывать новые возможности и развиваться.