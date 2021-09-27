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Здоровье27 сентября 2021 12:30

В Ярославской области 202 пациента с COVID-19 в крайне тяжелом состоянии

Из 2390 мест в COVID-госпиталях заняты 1984
Полина Вачнадзе
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Из 2390 мест в COVID-госпиталях заняты 1984

Из 2390 мест в COVID-госпиталях заняты 1984

Фото: Алиса ТИТКО

В Ярославской области продолжает расти число людей, зараженных коронавирусом. Параллельно приходится увеличивать и количество коек, развернутых для приема таких больных, сообщает правительство региона.

На данный момент работой с COVID-пациентами занимается 21 лечебное учреждение области.

- На сегодняшний день из 2390 мест заняты 1984. Состояние 202 пациентов крайне тяжелое и тяжелое, - сообщает департамент здравоохранения.

10,2% из них находятся на ИВЛ и кислородной поддержке. У 1752 пациентов состояние, по оценке врачей, средней тяжести (88,3%).

Исходя из ситуации, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов не исключает введения коронавирусных ограничений.