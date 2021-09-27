В Ярославской области начался набор в бесплатную «Школу блогеров» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославской области начался набор в «Школу блогеров». Стать ее учеником могут все желающие от 18 лет. Для поступления необходимо до 1 октября заполнить эту заявку.

В «Школе блогеров» научат вести аккаунты в социальных сетях, создавать личный HR-бренд и развивать уже имеющийся.

- Пройдут семинары и практики с экспертами, общение с медиа-специалистами федерального уровня, а также индивидуальные рекомендации по развитию страниц и профилей в соцсетях по окончании обучения ждут каждого участника, - рассказывают организаторы.

Проект реализуется Центром управления регионом совместно с Правительством Ярославской области.

Основной упор во время обучения будет сделан на разбор реальных кейсов и выполнение

практических заданий. Это, уверены организаторы, поможет начинающим блогерам выработать свой уникальный стиль, а опытным – прокачать свои умения и выйти на новый уровень.

Обучение начнется с 4 октября, а в ноябре участников ждет практика.