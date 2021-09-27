Болельщиков ярославского «Шинника» задержали во Владимире. Скриншот с видео, Instagram Сергея Кулакова

Фанатов ярославского футбольного клуба «Шинник» задержали вчера, 26 сентября, во Владимире. Об этом на своей странице в Instagram сообщил генеральный директор клуба Сергей Кулаков.

- Оказывается, во Владимире нельзя болеть за команды, которые приезжают в их город. Как минимум так считает сотрудник по безопасности «Торпедо», который так и сказал на предматчевом совещании: «Мы их не пустим». Мужик сказал, мужик сделал. То же самое он говорил накануне игры, решение обосновывал запретом Роспотребнадзора, - пишет Сергей Кулаков.

Однако на официальный запрос ярославцев Роспотребнадзор ничего не ответил, так как, по словам Кулакова, такого решения нет.

- Конечно, зачем работать над обеспечение безопасности во время проведения матча? Если можно сразу не пустить и отправить в полицию. Видимо, не привыкли во Владимире к такой посещаемости. Борьба с посещаемостью открыта. … Нашли же единственный матч, который посещают болельщики, - говорится в посте гендиректора «Шинника».

Он намерен обращаться в РФС и ФНЛ, так как «то, что произошло 26 сентября, иначе как беспределом назвать нельзя».

В свою очередь ФК «Торпедо» на своей странице в Instagram выложил видео, как ярославские болельщики идут по проезжей части в центре Владимира, грубо нарушая правила дорожного движения.

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