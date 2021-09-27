Ярославский «Шинник» победил десятый раз подряд

Футболисты из Ярославля выиграли у «Торпедо» из Владимира со счетом 2:0. ФОТО: группа "ФК "Шинник" Ярославль" ВКонтакте

Ярославский «Шинник» 26 сентября обыграл владимирский «Торпедо» со счетом 2:0. Игра проходила в гостях. Команды в этом сезоне встречались уже во второй раз и первый их матч также закончился победой ярославцев (1:0).

Счет на владимирском поле открыл Дмитрий Самойлов на 24-ой минуте встречи. Закрепил результат Илья Азявин на 63-й минуте.

«Шинник» одержал уже десятую победу подряд и является лидером в своей группе. Следующий выход на поле у «черно-синих» запланирован на 30 сентября. «Шинник» на своем стадионе сыграет с московским клубом «Локомотив-Казанка».

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