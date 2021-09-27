Мэрия Ярославля выставила на торги объект культурного наследия

Продается «Дом жилой с лавками Старого гостиного двора» Фото: Мэрия Ярославля

Мэрия Ярославля выставила на продажу очередной объект культурного наследия. На торги пошел «Дом жилой с лавками Старого гостиного двора» на улице Нахимсона,16.

Начальная цена объекта – 23 миллиона 232 тысячи рублей. Прием заявок от желающих стать владельцем культурного наследия завершится 26 октября, аукцион назначен на 29 октября.

Здание построено в 18-19 веках. Сейчас оно находится в неудовлетворительном состоянии. Новый владелец, если он появится, должен будет соблюдать все требования, установленные законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ».