В Ярославле 3 килограмма наркотиков нашли в бытовой технике

Сотрудники наркоконтроля Ярославской области перекрыли канал поставки крупной партии наркотиков Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники наркоконтроля Ярославской области перекрыли канал поставки крупной партии наркотиков. Задержана 35-летняя жительница Ростовского района, которой сейчас грозит вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

- Женщина приобретала предметы крупной бытовой техники, в которой оборудовала тайники с наркотиками, после чего переправляла в другой регион. При выгрузке посудомоечной и стиральной машин из грузового автомобиля для передачи транспортной компании, подозреваемая была задержана, - пояснили в ведомстве.

В бытовой технике нашли свертки с порошком, каждый граммов по 500 весом. При осмотре женщины у нее также нашли свертки с 130 граммами вещества. Эксперты установили, что это синтетический наркотик N-метилэфедрон.

Во время обыска квартиры подозреваемый нашли еще 1,8 килограмма запрещенного средства. В общей сложности объем изъятого составил более 3 килограммов.

- Также сотрудники управления наркоконтроля проинформировали коллег из Калининградской области о том, что такой груз уже направлен в их регион, наркотики спрятаны в сушильной машине. Груз был задержан сотрудниками УФСБ по Калининградской области, изъято более 480 граммов синтетического наркотика, также задержаны получатели «груза» - двое жителей Калининградской области, - рассказали в полиции.

По фактам незаконного оборота наркотических средств возбуждены и расследуются уголовные дела. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают иных лиц, причастных к данным преступлениям.