Житель Ярославской области получил реальный срок за вождение в нетрезвом виде

В подобных обстоятельствах мужчину задержали не в первый раз Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

22-летний житель Брейтовского района Ярославской области признан виновным по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения аналогичного преступления».

В июне текущего года мужчина в нетрезвом виде ехал на автомобиле «ВАЗ 21099» в селе Брейтово, его задержал сотрудник полиции. У водителя уже был непогашенная судимость за подобное преступление.

- Суд назначил мужчине наказание в виде 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Приговор не вступил в законную силу.