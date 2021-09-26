Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия26 сентября 2021 14:46

Житель Ярославской области получил реальный срок за вождение в нетрезвом виде

В подобных обстоятельствах мужчину задержали не в первый раз
Анастасия Голубева
КомментироватьОставить комментарий(0)
В подобных обстоятельствах мужчину задержали не в первый раз

В подобных обстоятельствах мужчину задержали не в первый раз

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

22-летний житель Брейтовского района Ярославской области признан виновным по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения аналогичного преступления».

В июне текущего года мужчина в нетрезвом виде ехал на автомобиле «ВАЗ 21099» в селе Брейтово, его задержал сотрудник полиции. У водителя уже был непогашенная судимость за подобное преступление.

- Суд назначил мужчине наказание в виде 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Приговор не вступил в законную силу.