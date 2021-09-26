В Ярославле за прошедшие сутки пенсионеры отдали мошенникам больше 1 миллиона рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославле 25 сентября в полицию поступило пять заявлений от пенсионеров. Все они сообщали примерно одно и то же – отдали деньги мошенникам. Общая сумма ущерба – более одного миллиона рублей.

Полиции Дзержинского района 95-летняя женщина рассказала, что на ее домашний телефон позвонил неизвестный и сообщил, что внук пенсионерки попал в аварию, и для освобождения его от ответственности нужны деньги. Женщина передала в подъезде незнакомому мужчине 50 тысяч рублей.

Похожая ситуация произошла и с еще одной жительницей Дзержинского района. Ей позвонили на мобильный телефон и сообщили почти такую же историю: ее внучка якобы попала в ДТП и для освобождения ее от ответственности за эту аварию, нужно заплатить 460 тысяч рублей. 84-летняя женщина последовала указаниям мошенников.

- По данным фактам возбуждены уголовные дела. Сотрудниками полиции проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данных преступлений, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Сотрудники полиции настоятельно просят поговорить жителей области со своими пожилыми родственниками и рассказать им о таких видах мошенничества.