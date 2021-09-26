Сборная Золотого кольца из Ярославля вышла в финал Всероссийских соревнований по футболу

Турнир проводится среди юношей до 17 лет. ФОТО: группа "ФК "Шинник" Ярославль" ВКонтакте

В Казани продолжается финальный турнир Всероссийских соревнований по футболу среди юношей до 17 лет. В нем принимает участие сборная Золотого кольца, в которую вошли 12 воспитанников Академии ФК «Шинник». С командой занимаются два тренера «Шинника» - Денис Муминов и Андрей Жиров.

Ярославская команда на групповом этапе обошла сборные Москвы, Урала, Западной Сибири и Дальнего Востока, и таким образом вышла в полуфинал. В матче со сборной Северо-Запада за место в финале победила сборная Золотого кольца.

Сегодня, 26 сентября, состоится решающая игра турнира. На поле выйдут команда из Ярославля и сборная Южного Федерального округа.