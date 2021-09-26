В Ярославле продолжаются кражи велосипедов Фото: Иван МАКЕЕВ

Лето закончилось уже месяц назад, но велосипеды в Ярославле, как средство передвижения все еще пользуются спросом. Однако владельцы часто оставляют их без присмотра и в результате лишаются своего имущества.

В полицию Красноперекопского района сообщили о том, что пропал велосипед, который оставили на велосипедной стоянке на улице Гагарина. Установлен 36-летний подозреваемый, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности. Мужчина признался в краже, возбуждено уголовное дело. Сумма ущерба – 15 тысяч рублей. Велосипед изъят.

Другое похожее преступление произошло в Заволжском районе Ярославля. В полицию поступило заявление о пропаже велосипеда, который просто было оставлен на улице. Сотрудниками правоохранительных органов установлен 35-летний подозреваемый, возбуждено уголовное дело. Сумма ущерба – 10 тысяч рублей.

- Полиция напоминает: не оставляйте свой велосипед без присмотра! Это единственный надежный способ защиты от кражи. Если вы пристегиваете свой двухколесный транспорт к перилам, решеткам, убедитесь в надежности, как этих конструкций, так и удерживающего устройства (велотроса, велозамка). Желательно оставлять имущество в поле зрения камер видеонаблюдения, если таковые имеются поблизости, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.