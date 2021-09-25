В Ярославле откроют Добрынинский путепровод

В Ярославле подрядчик завершают работу на Добрынинском путепроводе. Фото: Владимир Волков

В Ярославле подрядчик завершают работу на Добрынинском путепроводе. Сейчас рабочие занимаются вторым этапом капитального ремонта на объекте. Открытие запланировали уже на следующей неделе, об этом сообщил мэр областного центра Владимир Волков.

- На следующей неделе откроем движение по нему, на днях было получено положительное заключение экспертизы, - пообещал Владимир Волков.

Также 27 сентября в понедельник пройдет приемка Волжской набережной. Длина ремонтируемого участка была 800 метров. Рабочие обновили тротуар, установили дорожные знаки, нанесли дорожную разметку.