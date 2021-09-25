Андрей Скабелка покинул пост главного тренера ярославского хоккейного клуба «Локомотив»

Новым главным тренером назначен Игорь Валерьевич Никитин. Фото: Хоккейный клуб «Локомотив»
Стало известно, что 25 сентября главный тренер ярославского хоккейного клуба «Локомотив» Андрей Скабелка ушел в отставку.
- Клуб благодарит Андрея Скабелку за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры. Новым главным тренером назначен Игорь Валерьевич Никитин, - сообщил хоккейный клуб «Локомотив».
На сегодняшней игре «Локомотив» - «Салават Юлаев» исполнять обязанности главного тренера будет старший тренер Дмитрий Сергеевич Юшкевич.