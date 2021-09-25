Геологам Ярославской области выписали штраф в 4,5 миллиона рублей

а работу с почвой без лицензии для нарушителей предусмотрен штраф до миллиона рублей. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области прошла проверка на охраняемых объектах недропользования, на которых можно работать исключительно по лицензии. За рейд власти обнаружили 44 нарушения на 34 территориях в Тутаевском, Ростовском, Гаврилов-Ямском, Ярославском и Борисоглебском районах, а также в городском округе Переславля-Залесского.

– Основные нарушения – пользование недрами с несоблюдением лицензионных условий. В частности – нарушение сроков предоставления геологической отчетности, несоблюдение установленного проектной документацией уровня добычи полезных ископаемых, отсутствие планов развития горных работ, - сообщил председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Александр Прибылов.

За работу с почвой без лицензии для нарушителей предусмотрен штраф до миллиона рублей, который им необходимо заплатить, чтобы избежать больших проблем.