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Общество25 сентября 2021 12:00

В Ярославле почти достроили дорогу длиною в 28 киллометров

Речь идет о магистрали от села Купанского до Нагорья
Влада Красоткина
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Сейчас дорога Нагорье – Берендеево выглядит так.

Сейчас дорога Нагорье – Берендеево выглядит так.

Фото: Правительство Ярославской области

Власти пообещали сдать в сентябре большой и важный участок дороги от села Купанского до Нагорья. На ремонт магистрали длиною в 28 километров потратили 478,6 миллионов рублей.

– Дорога Нагорье – Берендеево важна и для жителей региона, и для туристов, которые путешествуют по городам Золотого кольца России, – сообщил директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Роман Душко. – Сейчас готовится к сдаче участок протяженностью 28 километров от села Купанского до Нагорья. Также благодаря дополнительным средствам из федерального бюджета приводим в порядок 5,6 километров по направлению на Берендеево, и еще на 3,5 километрах планируется восстановить верхний слой покрытия. Таким образом полностью приведем дорогу в порядок.

Подрядчики обновили 19 водопропускных труб и уложили новое асфальтобетонное покрытие. Также обновили остановки общественного транспорта. Сейчас завершаются работы по укреплению обочин, нанесению разметки и установке новых дорожных знаков.