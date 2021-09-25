В Ярославле откроют заправки для электромобилей

В Ярославле обсудили вопрос по открытию заправок для электромобилей. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле обсудили вопрос по открытию заправок для электромобилей по всему городу. Сейчас инвестор готов вложить в проект 100 миллионов рублей. На эти деньги можно открыть 50 станций.

— Ярославль для нас является стартовой площадкой. Дальше планируем развиваться по области и в другие регионы страны. Мы отправили обращение в адрес губернатора Ярославской области, он откликнулся, дал указания департаменту транспорта и с апреля мы ведем совместную работу. Сейчас проводим встречи, на которых обсуждаем вопросы размещения и согласования, — рассказал инвестор, генеральный директор ООО «Единый процессинговый Центр» Игорь Чистяков.

Следующий этап развития электротранспорта будет создание электрозарядных коридоров между городами и федеральными центрами. Это позволит ездить на электромобилях между городами и регионами России.