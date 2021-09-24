В Ярославле подозрительный мужчина пристал к маленькой девочке

Двое мужчин скрутили опасного "прохожего" и удерживали до приезда полиции. Фото: группа "Свободный Ярославль"

Утром 24 сентября в Ленинском районе Ярославля пожилой мужчина пристал к маленькой девочке. Произошло это возле местного детского сада. На помощь поспешили родители воспитанников, которые привели своих детей на занятия. Один из мужчин увидел, как подозрительный тип стянул с малышки штаны.

- У садика двумя родителями был задержан подозрительный мужчина! Надеюсь, что в будущем будет больше неравнодушных, которые не пройдут мимо, - написала очевидец события в группе "Свободный Ярославль".

Двое мужчин скрутили опасного "прохожего" и удерживали до приезда полиции. Он пытался вырваться и сбежать.

- По данному сообщению на место прибыли сотрудники полиции, мужчина был передан бригаде скорой специализированной медпомощи. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в УМВД России по Ярославской области