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Общество24 сентября 2021 19:07

В Ярославле подозрительный мужчина пристал к маленькой девочке

Ребенка спасли проходящие мимо мужчины
Влада Красоткина
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Двое мужчин скрутили опасного "прохожего" и удерживали до приезда полиции. Фото: группа "Свободный Ярославль"

Двое мужчин скрутили опасного "прохожего" и удерживали до приезда полиции. Фото: группа "Свободный Ярославль"

Утром 24 сентября в Ленинском районе Ярославля пожилой мужчина пристал к маленькой девочке. Произошло это возле местного детского сада. На помощь поспешили родители воспитанников, которые привели своих детей на занятия. Один из мужчин увидел, как подозрительный тип стянул с малышки штаны.

- У садика двумя родителями был задержан подозрительный мужчина! Надеюсь, что в будущем будет больше неравнодушных, которые не пройдут мимо, - написала очевидец события в группе "Свободный Ярославль".

Двое мужчин скрутили опасного "прохожего" и удерживали до приезда полиции. Он пытался вырваться и сбежать.

- По данному сообщению на место прибыли сотрудники полиции, мужчина был передан бригаде скорой специализированной медпомощи. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в УМВД России по Ярославской области